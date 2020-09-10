نادي الوحدة يؤكد إصابة بعض أفراده بفيروس كورونا.. ويطالب بتأجيل مبارياته في أبطال آسيا

المصدر: الإمارات اليوم

أكد نادي الوحدة في بيان صحافي على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم أن إدارة النادي تقدمت بطلب لدى الاتحاد الآسيوي للعبة، من خلال الاتحاد الإماراتي، تطلب فيه تأجيل مباريات الفريق مجموعته ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وأكد النادي أن السبب في ذلك يعود لقدم قدرته على السفر حاليا، بسبب إصابة عدد من أعضاء الفريق بفيروس "كوفيد 19".

وقال النادي إنه "قام بمخاطبة الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، والذي نقل بدوره بنقل رسالة النادي إلى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم، وطلب تأجيل المُباريات المُتبقية في دور المجموعات، حيثُ رفض الاتحاد الآسيوي الإستجابة لطلب النادي وإتحاد الكرة، وقرر إحالة الأمر للجان المختصة في الاتحاد الآسيوي".

وأكد الوحدة أنه يأمل في تلقي الإنصاف من اللجان المختصة، ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد لخوض منافسات البطولة الآسيوية. ويؤكد نادي الوحدة على أن صحة وسلامة أعضاء الفريق خاصة، والمجتمع الرياضي عامة خلال فترة المُنافسات أولوية قصوى لا يُمكن التهاون بها.

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