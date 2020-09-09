مجلس الظفرة يوزع الحقائب الإدارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله بقاعة الاجتماعات في استاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد في منطقة الظفرة، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي حمد المنصوري وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة في بيان صحافي، أنهم قاموا بتسمية كل من: جابر المرر نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً، وأحمد القبيسي رئيساً لشركة كرة القدم، وعيسى المزروعي رئيساً لشركة الألعاب الرياضية، ومبارك المنصوري رئيساً لشركة الاستثمار، وحميد الرميثي عضو ممثل الاستراتيجية واستمرارية الأعمال، مشيراً إلى أنهم استحدثوا الاستراتيجية واستمرارية الأداء حتى يتم تجويد العمل المؤسسي داخل النادي.

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