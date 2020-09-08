عرضان من أبوظبي ودبي للاعب بني ياس سالم علي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مصدر مقرب من لاعب وسط فريق بني ياس، سالم علي، الذي انتهى عقده مع «السماوي» أن اللاعب يدرس حالياً عرضين من أحد أندية العاصمة وآخر من نادٍ في دبي للانضمام لأحدهما خلال الأيام القادمة. وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن مفاوضات التجديد بين اللاعب وناديه كانت قد توقفت خلال جائحة «كورونا»، وأصبح بعدها خارج حسابات المدرب الجديد لـ«السماوي»، ما جعل اللاعب يبحث عن تجربة جديدة خارج نادي بني ياس.

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