روزا: اقتربتُ من التوقيع لنادٍ في دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد اللاعب البرازيلي صامويل روزا، أنه اقترب من التوقيع لصفوف أحد أندية دوري الخليج العربي، بعدما تلقى عرضاً جيداً، قد يسهم في تحقيق رغبته بعدم الرحيل عن دوري الإمارات، عقب استغناء نادي النصر عن خدماته.

وكان «العميد» قد أعلن في يوليو الماضي إنهاء التعاقد مع صامويل روزا بالتراضي، وتوقيع مخالصة مالية مع اللاعب، الذي كان يمتد عقده مع النصر حتى الموسم المقبل، وذلك عقب انتهاء فترة إعارته إلى نادي حتا في يناير الماضي. وقال روزا لصحيفة «لانسي» البرازيلية إنه يأمل أن تنجح المفاوضات مع النادي الإماراتي، ويتم الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري، موضحاً: «عقب فسخ تعاقدي مع النصر، لم يكن لدي أي عروض بسبب توقف النشاط الرياضي، وغموض الرؤية بشكل عام في جميع دول العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا، بينما كنت أعمل على مواصلة التدريبات والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد، خصوصاً بعد فترة التوقف الطويلة منذ شهر مارس الماضي».

وأضاف: «أتمنى البقاء في الإمارات، إذ إنني أحب العيش في هذه الدولة، وقضيت أياماً رائعة هنا، منذ قدومي إليها في 2016، وكان خبراً سعيداً بالنسبة لي، رغبة أحد أندية دوري الخليج العربي في التعاقد معي، وأتمنى أن أحصل على التأكيد النهائي من النادي بشأن التعاقد معي بشكل رسمي».

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