استكمال دوري الصالات بكرة القدم 15 الجاري دون جمهور

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قررت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات رسمياً استكمال دوري الموسم 2019-2020 الذي كان قد توقف منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك بإقامة دور الـ«بلاي أوف» اعتباراً من 15 الجاري ومن دون حضور جماهيري.

وتُعد هذه المسابقة الوحيدة المندرجة تحت مظلة اتحاد كرة القدم التي تم استئناف نشاطها هذا الموسم، بعد أن تقرر إلغاء جميع المسابقات الأخرى للرجال والفئات العمرية، أبرزها دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

كما أصدرت لجنة الصالات أيضاً جدول بطولات الموسم الجديد 2020-2021، حيث ينطلق كأس الاتحاد يوم 28 الجاري بمباراتين يلتقي فيهما خورفكان مع الظفرة واتحاد كلباء مع دبا الحصن، كما ينطلق كأس الإمارات يوم 4 نوفمبر، والدوري العام يوم 21 نوفمبر المقبل.

وعبّر أمين السر العام للجنة عمران عبدالله عن سعادته لأن يكون نشاط كرة الصالات هو اول نشاط لكرة القدم يتم استئنافه رسمياً في الدولة منذ تعليق الانشطة الرياضية، ومبدياً تفاؤله لان يكون انطلاقة خير للرياضة الاماراتية تثمر النجاح في تحدي فيروس كورونا.

وقال عمران لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك ان مسؤوليتنا كبيرة لأننا سنكون في الواجهة، ونحن على قدر هذه المسؤولية، ونشعر بتفاؤل كبير للنجاح، لذلك قمنا بجولة تفتيشية شملت جميع الاندية التي تشارك في منافسات كرة الصالات، وتم ايضاح كل ما يتعلق بالاجراءات الاحترازية وشرح كل ما هو مطلوب من الاندية عمله تمهيداً لاستكمال الموسم الحالي وانطلاق الموسم المقبل من إقامة الفحوص المعتادة والتطبيق الشامل للاجراءات الاحترازية».

وأضاف «لن يُسمح لأي شخص بالوجود في مكان اقامة المباريات من دون ان يكشف عن نتيجة سلبية لفحص (كورونا)».وتوجه عمران عبدالله الى أسرة كرة الصالات مطالباً اياهم بتقديم اعلى درجات الاحترافية، لان المنافسات المقبلة ستكون في الواجهة، وتمهيداً لانطلاق بقية المنافسات، لذلك من الضروري العمل وفقاً للاجراءات الاحترازية الكاملة.

وبخصوص وجود نقل تلفزيوني للمباريات، قال: «نتمنى أن تكون هنالك افضل تغطية اعلامية متاحة تعزز من تفاؤلنا بالعودة القوية والمميزة لخوض المسابقات الرياضية. نتمنى ان نكون عند حسن الظن بنا ونتوجه بالشكر لاتحاد الامارات لكرة القدم ومجلس الشارقة الرياضي والأندية للتعاون الذي يعكس الرغبة بالنجاح تماشياً مع الحفاظ على الصحة العامة والسلامة».

جدول البطولة

وأصدرت اللجنة جدول مباريات بطولة الـ«بلاي أوف» التي تستأنف يوم 15 الجاري الساعة 5.45 دقيقة مساءً بإقامة مباراتين تجمع خورفكان مع دبا الحصن وشباب الأهلي مع النصر. وفي يوم 17 الجاري الساعة 5.45 دقيقة يلعب دبا الحصن مع شباب الأهلي، والنصر مع خورفكان.

يذكر أن الأندية المشاركة في «بلاي أوف» لعبت جولة واحدة يوم 14 مارس الماضي وتوقف بعدها النشاط الرياضي، أسفرت عن فوز دبا الحصن على النصر 6-1، وخورفكان على شباب الأهلي 4-2.

ويصعد أول الترتيب العام (البطائح) مع أول ترتيب «بلاي أوف» للمواجهة النهائية من ثلاث مباريات تقام أيام 20 و22 و24 الجاري بالتوقيت ذاته (5.45 مساءً)، لتحديد بطل الدوري من خلال الفريق الفائز في مباراتين من أصل ثلاث.

عمران عبدالله:

• «اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية، وشرحنا للأندية ما هو مطلوب».

• «مسؤوليتنا كبيرة لأننا سنكون في الواجهة، ونحن على قدر المسؤولية».

• «لن يُسمح لأي شخص بالوجود في المباريات من دون فحص (كورونا)».

• موسم 2020-2021: كأس الاتحاد 28 الجاري وكأس الإمارات 4 نوفمبر والدوري 21 نوفمبر المقبل.

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