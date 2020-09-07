بينتو يبحث مع مساعديه برنامج إعداد منتخب الإمارات لتصفيات المونديال

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أعلن اتحاد كرة القدم أن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الكولومبي خورخي لويس بينتو، عقد اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة في دبي، اجتماعاً مع مساعديه، لوضع التصور الخاص ببرنامج الأبيض للمرحلة المقبلة، وفق المستجدات الأخيرة التي طرأت، وأهمها تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى شهر أكتوبر المقبل، ووضع البرنامج المناسب لرفعه إلى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

وكان المنتخب قرر قطع معسكره الخارجي الأخير في صربيا، بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكاس آسيا 2023، إلى عام 2021، بسبب جائحة "كورونا"، علماً بأن المنتخب يلعب ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات: تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news