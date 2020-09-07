تأجيل انتخابات اتحاد اليد حتى 5 أكتوبر المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رئيس اتحاد كرة اليد، محمد عبدالكريم جلفار، عن تعديلات على مواعيد الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، من ضمنها إرجاء الجمعية العمومية الانتخابية إلى الخامس من أكتوبر المقبل، والتي سيتم خلالها الاقتراع والتصويت على مجلس إدارة الاتحاد الجديد، وذلك بدلاً عن الموعد السباق في 27 الجاري.

وقال جلفار لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الحرص على سير العملية الديمقراطية والنزاهة الانتخابية، وتوفير مزيدٍ من الوقت لتقديم الطعون على القوائم النهائية للمرشحين، كان وراء اتخاذ قرار التأجيل».

وأوضح: «أغلق أمس، باب الترشح وتسلمت لجنة الانتخابات الظروف المغلقة المقدمة من الأندية، والتي تضم قوائم مرشحيها سواء لمنصب الرئيس أو العضوية، وحتى الممثل لخوض انتخابات المقعد النسائي، على أن يتم اليوم فتح الظروف وتسلم اللجنة لأسماء ممثلي الأندية الذين سيخوضون الانتخابات، وتتبع في 20 الشهر الجاري بالإعلان عن القائمة المبدئية، ومن ثم فتح باب الطعون على قائمة المرشحين ومدى مطابقتها لشروط الانتخابات لمدة أربعة أيام، وفي 28 الجاري تصدر لجنة الطعون قراراتها، ثم اعلان القائمة النهائية التي سيتم الاقتراع عليها في الخامس من أكتوبر».

وأضاف: «تواصل العملية الديمقراطية للدورة الانتخابية وتسلسلها الزمني بالعودة وفتح باب الطعون في السادس من أكتوبر لاستقبال الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، قبل أن يتم في 11 من الشهر ذاته إصدار قرارات الطعون، متبوعة باليوم التالي باعتماد وإعلان النتائج النهائية».

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