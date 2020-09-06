غلق باب الترشح لانتخابات اتحاد اليد اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

يغلق في الساعة 12 ظهر اليوم، باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد كرة اليد في دورته الجديد 2020-2024، المقررة إقامتها في 27 الجاري، وشهدت الساعات الماضية دخول عدد من المرشحين، ومرشح وحيد لمنصب الرئاسة، ممثل في الأمين العام الحالي للاتحاد نبيل عاشور، الذي تم ترشيحه عن نادي الشارقة.

واللافت ضمن قائمة الأسماء التي رشحتها الأندية، تكرار العديد من الأسماء التي تشغل مناصب في المجلس الحالي، عقب توجه نادي الحصن إلى ترشيح الرئيس الحالي للجنة المسابقات، داوود مليح، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على كل من ممثل نادي العين عبدالله سعيد الكعبي، الذي شغل منصب رئيس لجنة الحكام، وترشح العضو الحالي في مجلس الإدارة عن ناديه مليحة، ناصر الحمادي، بالإضافة إلى دخول ممثلة نادي الوصل، أنيسة الشدادي، لتكرار شغلها لدورة جديدة لمقعد العنصر النسائي.

وترشح سعود صالح ممثلاً عن نادي شباب الأهلي، ونبيل عبدالكريم عن نادي الوصل.

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