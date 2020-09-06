الإصابة تبعد جوناثاس 3 أشهر عن الشارقة.. والنادي يبحث عن بديل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

تلقّى نادي الشارقة صدمة مبكرة بعد تأكد إصابة اللاعب البرازيلي الجديد جوناثاس الذي التحق بالنادي قبل أسبوع فقط، لتبدأ مشاورات بين إدارة الشارقة ومدرب الفريق عبدالعزيز العنبري للتعاقد مع لاعب بديل مناسب، وانضمامه إلى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها جوناثاس إصابته بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، وأنه سيغيب على اثرها عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر حداً أدنى، وذلك نتيجة التدخل القوي الذي تعرض له اللاعب خلال كرة مشتركة مع حارس مرمى النصر، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين أخيراً.

وقال نادي الشارقة في بيان صحافي نشره على موقعه الرسمي في «تويتر»: «أكدت الفحوص الطبية التي أجرتها إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي في نادي الشارقة برئاسة الدكتور عبدالعزيز المهيري، والتي خضع لها اللاعب البرازيلي جوناثاس إصابته بقطع في الرباط الداخلي الجانبي للركبة، التي سيغيب على اثرها عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر بحد أدنى». وكان الشارقة تعاقد مع جوناثاس الأسبوع الماضي بعقد لمدة موسمين.

وأضاف النادي في بيانه «أكدت الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب على يد مجموعة من الأطباء المتخصصين إصابته في الركبة، بسبب دخوله في حالة إغماء لمدة ثوان بعد ضربة الأنف، حيث نتج عنها فقدان الإحساس عند نزوله على رجله اليسرى، ما أدى إلى حدوث التواء في الركبة وقطع في الرباط، بالإضافة إلى إصابته بكسر غير متحرك على مستوى الأنف، كما سبق وأعلن النادي».

وأوضح نادي الشارقة: «يحتاج اللاعب إلى تدخل جراحي، بالإضافة لبرنامج التأهيل والعلاج الطبيعي، حيث سيقوم النادي بترتيب إجراءات العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة التي ستُجرى بإشراف جراح عالمي متخصص في إصابات الملاعب والركبة، أمّا بخصوص إصابته التي جاءت على مستوى الأنف فهو كسر غير متحرك، وسيخضع اللاعب لعملية جراحية أخرى في الأنف خلال الفترة نفسها، وتأمل إدارة شركة الشارقة لكرة القدم السلامة لجميع اللاعبين في مختلف الأندية الرياضية».

من جانبه، أكد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبدالله العجلة، على الحساب الرسمي للنادي، أن الفريق سيفتقد جهود مهاجمه جوناثاس، الذي تم اختياره بعناية وفق احتياجات الفريق، وأن المشاورات جارية مع المدرب عبدالعزيز العنبري للتعاقد مع البديل المناسب، وانضمامه للفريق خلال الفترة المقبلة.

• جوناثاس تلقّى الإصابة خلال ودية النصر، وسيخضع لعمليتين جراحيتين على مستوى الركبة والأنف.

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