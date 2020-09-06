لاعب بني ياس خمينيز: الجمهور يسألني عن ريكيلمي أكثر من ميسي ومارادونا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال لاعب فريق بني ياس، الأرجنتيني نيكو خمينيز، إنه مستغرب من كون أنه بمجرد أن يعرف الجماهير أنه أرجنتيني الجنسية يتم سؤاله عن اللاعب خوان ريكيلمي أكثر من لاعب برشلونة، ليونيل ميسي، والأسطورة دييغو مارادونا.

وأشار خمينيز في مقابلة مع صحيفة «ديستي البيرو» إلى أنه خلال الأيام الماضية كان أكثر سؤالاً يتعرض له من المحيطين حوله هو إمكانية مغادرة ليونيل ميسي لملعب الكامب نو، وقال: «يتم سؤالي حول ما إذ كنت أعتقد أنه سيرحل أم سيبقى، لكن ما فاجأني هو أن الكثيرين يسألونني عن خوان ريكيلمي، وكان ردي هو أنه بكل تأكيد الأفضل». وحول مشواره مع «السماوي» قال اللاعب الأرجنتيني إنه يشعر بالراحة الكافية خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به برفقة زملائه اللاعبين الجدد، وقال: «نشعر بالراحة وبكل تأكيد نسعى لترجمتها في الملعب، لدينا مدرب روماني يعرف اللغة الإسبانية لذلك لا نجد صعوبة في التأقلم هنا، ونأمل أن نتمكن من مساعدة الفريق على تحقيق التطلعات».

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