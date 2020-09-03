تأجيل انطلاق الموسم الكروي إلى أكتوبر المقبل

المصدر: منصور السندي وأحمد طارق - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين في بيانين منفصلين عن تأجيل انطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 إلى أكتوبر المقبل بدلاً من اليوم، بعد التشاور مع الجهات المختصة في الدولة على أن يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقاً، علماً أن اتحاد الكرة كان قد جمّد النشاط الرياضي في مارس الماضي قبل أن يقرر إلغاء الموسم الرياضي 2019-2020، بعدما وصل دوري الخليج العربي إلى الجولة 19 من أصل 26 جولة، بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان مقرراً أن ينطلق الموسم الجديد اليوم بإقامة الجولة الأولى لمسابقة كأس الخليج العربي بثلاثة لقاءات تجمع شباب الأهلي مع الظفرة والفجيرة مع عجمان واتحاد كلباء مع الجزيرة، وأن تستكمل مباريات الجولة الأولى غداً بلقاء حتا مع بني ياس والعين مع خورفكان والوحدة مع الوصل، قبل أن يصدر قرار التأجيل.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية تأجيل انطلاق الموسم الرياضي إلى أكتوبر المقبل»، فيما حمل بيان رابطة المحترفين السياق نفسه دون أي إيضاحات إضافية في ما يتعلق بقرار التأجيل.

من جهته، أكد مصدر في اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم» أن «سبب التأجيل جاء بعد تقييم اتحاد الكرة للأمور بالتنسيق والتشاور مع رابطة المحترفين والجهات المختصة في الدولة».

وكانت الأندية المحلية أكملت تحضيراتها كافة لبدء انطلاقة الموسم الجديد من قبل معسكرات إعداد محلية وخوض مباريات ودية قبل أن صدر خبر تأجيله إلى أكتوبر المقبل.

ويتوقع أن يؤدي هذا التأجيل لانطلاقة الموسم الجديد إلى إعادة كاملة لبرمجة المسابقات من جديد، خصوصاً على صعيد دوري الخليج العربي الذي كانت قد أقيمت قرعة منافساته يوليو الماضي.

وكانت آخر مباراة أقيمت قبل التوقف بسبب فيروس كورونا جمعت الجزيرة مع العين في 14 مارس الماضي، ضمن دوري الخليج العربي، قبل أن يتم إيقاف الأنشطة المحلية والمسابقات الرياضية، وأعقبها إلغاء نتائج دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، والاقتصار على إعلان بطلي كأس سوبر الخليج العربي (الشارقة)، وكأس الخليج العربي (النصر).

وكانت عودة النشاط الكروي المحلي اليوم (قبل قرار التأجيل) ستشهد تغييرات استثنائية في النسخة الجديدة من كأس الخليج العربي، سيتم تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ البطولة في ظل التطورات التي فرضتها جائحة «كورونا»، أبرزها تغيير شكل المسابقة من نظام المجموعتين إلى نظام خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب من الدور الأول وحتى نصف النهائي، على أن يُقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد.

كما كانت الملاعب الإماراتية ستشهد للمرة الأولى السماح للأندية بتبديل خمسة لاعبين خلال المباراة، استناداً إلى التعديل المؤقت على قانون اللعبة، الذي أجاز تطبيقه الاتحاد الدولي لموسم 2020-2021، على أن يتم إجراء التبديلات في ثلاث فرص لكل فريق خلال المباراة تجنباً لكثرة التوقفات، كما يجوز إجراؤه بين الشوطين، كما شملت تعديلات لائحة المسابقة إلزامية تسجيل ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 فما فوق في القائمة، بدلاً من خمسة لاعبين، مع إلغاء البند المتعلق بمشاركة ثلاثة منهم من بداية المباراة.

وتعد هذه الإجراءات الاحترازية مهمة لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، في مقدمتها إلزامية إظهار ما يفيد بنتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19» لا تتجاوز صلاحيتها أسبوعاً حداً أقصى من يوم المباراة، بينما من الأمور الإجبارية على جميع الموجودين في الملعب ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية ثلاثية الطبقات، ويشمل ذلك المدربين واللاعبين البدلاء، باستثناء المشاركين في الإحماء والمباراة وحكام الساحة، إذ كان سيتم فحص درجة الحرارة لكل الموجودين في الملعب، مع عدم السماح بدخول أي شخص درجة حرارته 37.5 درجة مئوية أو أعلى.

• الإعلان عن المواعيد الجديدة لاحقاً.. وإعادة كاملة لبرمجة المباريات.

• تأجيل مباريات اليوم وغداً من مسابقة كأس الخليج العربي.

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