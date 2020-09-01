«المحترفين» تعتمد الجوائز التحفيزية للجمهور والمشاركة الآسيوية وتوزيع العائدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين، خلال اجتماعه أمس، بتقنية الاتصال المرئي (عن بُعْد)، الجوائز التحفيزية للموسم الجديد، والتي تشمل: الحضور الجماهيري، ومشاركة الأندية في دوري أبطال آسيا، وتوزيع عائدات الرابطة بنسب: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين، باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي، التي تعتبر جائزتها ثابتة (مليون درهم للبطل، و500 ألف للوصيف).

وقالت الرابطة، في بيان أمس: «تم خلال الاجتماع، عرض تقرير حول إنجاز ومتابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق، تلاه الاطلاع على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020، حيث تم تعميم النظام الأساسي للرابطة على الأندية الأعضاء بعد التعديل الذي اعتمد في الاجتماع، كما تم الاطلاع على مخرجات الأندية حول مقترحي توزيع عائدات الرابطة لموسم 2020-2021، حيث تم اعتماد المقترح الثاني من قبل الأندية بواقع تسعة أصوات من 14، والذي يتضمن الجوائز التحفيزية».

وأضاف البيان: «تواصل الاجتماع بعرض تقرير حول مستجدات الإعداد للخطة الاستراتيجية طويلة المدى 2030، كما اطلع مجلس الإدارة على الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الخليج العربي، ثم مستجدات المبادرات التجارية والتسويقية، التي سيتم تنظيمها على مدار الموسم».

ترأس الاجتماع عبدالله الجنيبي، رئيس مجلس الإدارة، وحضره كلٌّ من: جمال المري (نائب الرئيس)، والأعضاء: محمد اليماحي، حسن طالب، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي وجواهر السويدي، وليد الحوسني (المدير التنفيذي) ود. خالد محمد عبدالله (مستشار تطوير الأعمال).

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