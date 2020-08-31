الشارقة يقرر استئناف فريق كرة قدم الصالات بالنادي نشاطه بعد توقف لموسمين

المصدر: الإمارات اليوم- الشارقة

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الرابع، والأول برئاسة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، وأكد المدفع في بداية الاجتماع على ضرورة المواصلة بإتباع الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الرياضي الخاص بالعودة في ظل الجائحة الحالية على مستوى جميع مرافق النادي، كما أشاد بالتعاون الحالي بين الإدارات وان تمضي على نفس النهج حسب الصلاحيات والاختصاصات الموكلة لكل منهم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع عدة أبرزها المتعلقة بإدارة شركة كرة القدم حيث تحدث رئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة عن بطولة الشارقة الودية والتي أقيمت أخيرا على ستاد خالد بن محمد والاستفادة التي ظهر بها الفريق من هذه البطولة كونها تعد خير استعداد للموسم الجديد والذي سيستهل من خلاله الفريق مشواره ببطولة الدوري ومن ثم دوري ابطال آسيا للأندية التي تم تأجيلها مؤخراً.

كما تم اعتماد لعبة كرة قدم الصالات بالنادي وعودة فريق الشارقة لكرة قدم الصالات من جديد بعد توقف دام لموسمين، وتأتي هذه العودة ايماناً من مجلس الإدارة بأهمية المشاركة في أكبر عدد من الألعاب بالدولة وأن يشكل نادي الشارقة رافداً قوياً للمنتخب الوطني في جميع الالعاب، ومما ساهم في اعتماد تشكيل فريق كرة قدم الصالات هو اهتمام مجلس الشارقة الرياضي للعبة ودعمهم الكبير لها.

ومن جانبه قام سلطان ابراهيم العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية باستعراض التقرير المالي والإداري وشرح تفاصيل التقرير والوضع الحالي للنادي.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية في الإمارة عقب إنقضاء جائحة كورونا "كوفيد 19" من حيث تفعيل الدور المجتمعي للنادي من خلال زيارة وتعريف الطلاب بكرة القدم والبحث عن المواهب واحتضان الطلاب الموهوبين بالإضافة إلى زيارة اللاعبين لتحفيز الجيل الحالي على حضور المباريات وإعطائهم فرصة للقاء نجوم فريق الشارقة.

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