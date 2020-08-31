الجزيرة يطلق حملة «حان _ الوقت» للم شمل جمهور كرة القدم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق نادي الجزيرة حملة مبتكرة للتفاعل مع مشجعيه ولملمة شمل الجمهور كرة القدم من جديد في العاصمة أبوظبي، من خلال حملة #حان_الوقت، للمشاركة في «أكبر حديث جماعي» في تاريخ النادي، قبل المباريات الافتتاحية للموسم الجديد.

وستُعرض الرسائل على لاعبي الفريق قبل المباراة الافتتاحية في دوري الخليج العربي أمام نادي النصر، إذ سيختار لاعبو الفريق الرسالة الفائزة، التي ستحظى بمشاهدة مباراة الظفرة 18 سبتمبر من قاعة كبار الشخصيات، والحصول على كرة المباراة موقعة من لاعبي الجزيرة.

وقال بيان صادر عن نادي الجزيرة، إن استئناف المنافسات الكروية في الدولة في ظل جائحة «كورونا»، يعني الكثير لجميع أفراد المجتمع، وسيدعو النادي جميع المشجعين والعاملين في الخطوط الأمامية للتعبير عما تعني لهم تلك اللحظة.

ويستهل «فخر أبوظبي» موسمه الجديد بمواجهة اتحاد كلباء في ملعب الأخير، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي في الثالث من سبتمبر المقبل، بينما يفتتح مشواره في دوري الخليج العربي بالحلول ضيفاً على النصر في استاد آل مكتوم في الـ11 من الشهر ذاته.

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