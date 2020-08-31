تعيين جاني رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قرر مجلس الشارقة الرياضي اختيار عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، ليكون رئيساً لبرنامج رعاية الموهوبين، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد الأسبوع الماضي بالمركز التربوي لدول الخليج في المدينة الجامعية، برئاسة عيسى هلال الحزامي، والنائب عبدالملك جاني، وأعضاء مجلس الإدارة. ووفق بيان صادر من المجلس، تمت مناقشة آلية تفعيل لجنة رياضة المرأة، التي تترأسها ندى عسكر النقبي، باعتبارها وسيلة من وسائل تطوير رياضة المرأة بالإمارة.

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