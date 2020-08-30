«عمومية اتحاد الكرة» تبحث اليوم إعادة تشكيل اللجان القضائية وإلغاء نسبة الـ 2% من قيمة عقود اللاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

تبحث الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها العادي الساعة الـ11 من صباح اليوم، عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد، موضوعات عدة أبرزها تشكيل اللجان، والتعديلات الجديدة على النظام الأساسي، ولوائح الانضباط والاستئناف وأوضاع اللاعبين وهيئة التحكيم الرياضي بما يتماشى مع لوائح الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة عقد في وقت سابق ورشة عمل قانونية في هذا الخصوص للتوصل إلى الصيغة القانونية المتعلقة بإجراء هذه التعديلات الجديدة، كما ستعتمد الجمعية العمومية الميزانية الجديدة لاتحاد الكرة لعام 2020-2020، علماً أن ميزانية العام الماضي 2019-2021 بلغت نحو 126 مليون درهم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية أيضاً اعتماد التشكيل الجديد للجان القضائية في اتحاد الكرة بعد انتهاء المدة القانونية للجان الحالية، وهي الاستئناف والانضباط وهيئة التحكيم الرياضي.

ويتوقع أيضاً أن يتضمن جدول الجمعية العمومية في بند ما يستجد من أعمال، مناقشة المقترح المقدم من قبل بعض الأندية بإلغاء نسبة الـ2%، التي يتحصل عليها الاتحاد من الأندية، وذلك من قيمة عقود اللاعبين، بداعي أنها تتسبب في إرهاق ميزانيات الأندية مادياً.

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