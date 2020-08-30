فتح باب الترشح اليوم للدورة الانتخابية الجديدة لاتحاد اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد كرة اليد، نبيل عاشور، عن فتح اتحاد اللعبة اليوم، باب الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، على أن يتم غلقه في الثانية عشرة من ظهر السادس من سبتمبر المقبل. وقال عاشور لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد اللعبة وجه دعوة رسمية إلى الأندية العاملة لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم 27 سبتمبر المقبل، ويسمح لكل نادٍ بترشيح من يمثله لمنصب الرئيس أو عضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الترشح لعضوية اللجنة النسائية».

وأوضح أن العمومية غير العادية حددت في 13 الجاري خطوات العملية الانتخابية على أن يتم الإعلان عن القائمة المبدئية للمرشحين في 16 سبتمبر المقبل، ثم يفتح باب الطعون، وتصدر قراراتها في 23 من الشهر ذاته.

وأضاف: «بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة يتم عقد الجمعية العمومية الانتخابية للاقتراع والتصويت يوم 27 سبتمبر، ثم فتح باب الطعون على نتائج الانتخابات، وتصدر قراراتها النهائية في الأول من أكتوبر».

يذكر أن العمومية الأخيرة شهدت تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون الخاصتين بالدورة الانتخابية الجديدة، مع العلم أن الأمين العام لاتحاد اليد، نبيل عاشور، هو المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة، كممثل عن ناديه الشارقة.

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