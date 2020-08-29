«الذئاب» يكسب «ديربي الفجيرة» الودي

المصدر: محمد فاضل ■الفجيرة

فاز الفجيرة على دبا الفجيرة بهدفين دون مقابل، ودياً، أول من أمس، في استاد الفجيرة الدولي ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

وسجل هدفي الفجيرة اللاعب العراقي محمد مصطفى بكرة رأسية في الدقيقة (43)، وعزّز علي عيد القادم من العين تفوق «الذئاب» في الدقيقة (49) بعد انفراده بالمرمى.

من جهته، قال إداري فريق دبا الفجيرة مانع الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة تجربة فنية جيدة، عمل المدرب فيها على اختبار المهارات وصولاً للتشكيلة الأساسية، وأكدت المباراة ايضاً أن فريقنا يحتاج للمزيد من العمل في جانب اللياقة البدنية، وهو أمر طبيعي لكوننا لانزال في منتصف مرحلة الإعداد الأولى».

وأضاف «نترقب خوض المباراة الودية الثالثة أمام شباب الأهلي الأربعاء المقبل في ملعبهم، ونعوّل كثيراً على المباراة لكونها تأتي أمام فريق بإمكانات عالية».

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