وفاة سائق العين.. قاد «حافلة الزعيم» 42 عاماً وعاصر 30 لقباً

المصدر: معاذ كمبال - العين

نعى نادي العين الرياضي على حسابه الرسمي في (تويتر) موظفه عبدالله حسين، الذي بدأ العمل بالنادي منذ عام 1978، ووافته المنية، أمس، بأحد مستشفيات الدولة.

وعلى مدار 42 عاماً، كان فيها العم عبدالله حسين، كما كان يطلق عليه، يقود الحافلة البنفسجية داخل الدولة، لينقل اللاعبين من وإلى ملاعب الأندية المنافسة. وكان شاهداً على الألقاب الـ30، التي حققها «الزعيم» محلياً وخارجياً، بجانب المشاركة التاريخية للفريق في كأس العالم للأندية.

ويعود أول الألقاب التي كان شاهداً عليها إلى موسم 1980/‏‏‏1981، حينما توج فريق العين بلقب الدوري، بعد منافسة شرسة مع النصر، بينما أغلى الألقاب فقد كان حصول العين على لقب دوري أبطال آسيا عام 2003، بينما آخر الألقاب كانت الثنائية التي حققها الفريق في موسم 2017/‏‏‏2018.

ونشر معظم لاعبي العين كلمات وداعية، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال حارس المرمى الدولي، خالد عيسى: «الله يرحمك يا عبدالله حسين، ويغمد روحك الجنة».

وشارك لاعب الأهلي المصري، والعين سابقاً، الدولي المصري حسين الشحات التعازي، فكتب عبر «تويتر»: «الله يرحمه».

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