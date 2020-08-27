«ماي دبي» تجدد رعايتها لنادي شباب الأهلي لموسم 2020-2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي شباب الأهلي تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع بين النادي وشركة «ماي دبي» لمياه الشرب المعبأة، حيث تقرر أن تستمر الشركة بصفتها الراعي الرسمي للنادي في الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وتم التوقيع على تجديد الاتفاقية، بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، سعيد محمد الطاير، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، اللواء محمد أحمد المري. وأعرب سعيد محمد الطاير عن اعتزازه بتجديد رعاية «ماي دبي» لنادي شباب الأهلي، الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات والانتصارات.. محلياً وخليجياً وإقليمياً.

وقال الطاير: «نتبنى في شركة (ماي دبي)، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، منهج عمل يسعى لاستدامة التميز، وهو عامل مشترك يجمعنا مع نادي شباب الأهلي، حيث شهدت العلامة التجارية لـ(ماي دبي) نجاحاً باهراً، مقارنةً مع شركات المياه على مستوى الدولة والمنطقة على حدٍ سواء، واستطعنا في فترة وجيزة تحقيق انتشار واسع، وفقاً لاستراتيجيتنا الشاملة، التي نسعى من خلالها إلى توفير مياه الشرب، وفق أعلى المعايير العالمية».

كما حضر مراسم التوقيع، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، المهندس وليد علي بن سلمان، ومدير نادي شباب الأهلي الدكتور خالد محمد الزاهد.

من جهة أخرى، أعرب خليفة سعيد سليمان عن أن الاتفاقية مع «ماي دبي» استمرار للعلاقة القوية التي تجمع النادي بواحدة من الشركات الوطنية الرائدة، التي تسهم في نهضة مدينة دبي، مؤكداً حرص الجانبين على ترسيخ هذه العلاقة، وتعزيز التواصل بما يفيد الطرفين.

وأشاد بالشركة، التي حرصت على مواصلة دعمها للقطاع الرياضي في الدولة، وفريق شباب الأهلي على وجه التحديد، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.

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