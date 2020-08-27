عجمان يبحث عن لقب «الرباعية» أمام كلباء

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريقا عجمان واتحاد كلباء، عند السادسة من مساء اليوم، مواجهة مهمة على استاد خالد بن محمد، بمنطقة الحزانة في الشارقة، في ختام مبارياتهما بالدورة الودية الرباعية، التي ينظمها الشارقة في إطار استعداداته للموسم الجديد، إذ يبحث عجمان الذي يتصدر ترتيب فرق الدورة برصيد أربع نقاط، حصل عليها بالفوز على الشارقة 2-1، والتعادل مع خورفكان دون أهداف، عن حسم لقب البطولة، إذ إن عجمان في حالة فوزه سيتوج باللقب دون انتظار نتيجة مباراة الشارقة وخورفكان غداً.

على صعيد آخر، ألغى النصر الودية، التي كان مقرراً أن يلعبها أمام عجمان، غداً، دون أن يكشف عن أسباب هذا القرار، بحسب ما أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين.

وأضاف، في تصريحات صحافية: «كان مقرراً أن يلعب عجمان اليوم أمام كلباء بتشكيلة، ويلعب أمام النصر بتشكيلة أخرى، لكن حسابات الجهاز الفني قد تعدلت بعد قرار النصر».

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