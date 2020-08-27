كايزر: الجزيرة سيكتفى بمحترفين فقط.. لدينا مواطنون أفضل من الأجانب

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

عقد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، مؤتمراً صحافياً، للحديث عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد، بعدما تطرق إلى أهم ثمانية أسئلة متداولة بين الجمهور، طرحتها «الإمارات اليوم».

وكشف كايزر عن سبب غياب الجزيرة عن سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكداً أنه سيكتفي بلاعبين أجنبيين اثنين فقط، يوجدان حالياً مع الفريق، هما: «الصربي ميلوش كوسانوفيتش، والجنوب إفريقي سولاني سيريرو»، لأن فريقه يضم في صفوفه لاعبين مواطنين أفضل من الأجانب، أبرزهم: علي مبخوت و«عموري»، علماً بأن الجزيرة استغنى عن المحترفين: المغربي مراد باتنا، والبرازيلي كينو، مع نهاية الموسم المنصرم.

وكان الجزيرة قد تعاقد مع كايزر (51 عاماً)، في شهر أكتوبر 2019، خلفاً لمواطنه يورغن ستريبل.. وتالية الإجابة عن الأسئلة الثمانية:

- لماذا لم يستكمل الجزيرة تعاقداته على مستوى اللاعبين الأجانب؟

-- نتطلع إلى جلب أفضل اللاعبين لنادي الجزيرة، خصوصاً على صعيد الأجانب، لكننا قررنا أن نكتفي بلاعبين اثنين فقط، وإذا ما توافر لنا ما نريده من لاعبين جيدين سنفكر فيهم، ولا تنسوا أن لدينا لاعبين مواطنين يفوقون الأجانب، نريد أن نمنح الفرصة للاعبين الصغار والشبان، لأنهم يستحقون تلك الفرصة.

- قد يُفهم أن منح الفرصة للاعبين الصغار، يعني عدم جدية الجزيرة بالمنافسة في بطولات الموسم الجديد؟

-- الجزيرة من الأندية المهمة في الدوري، وليس من المقبول ألا يفكر في غير المنافسة في جميع البطولات التي يلعب فيها، لدينا أفضل اللاعبين حالياً، والتفكير في منح الفرصة للصغار لا يعني أننا غير مهتمين بالمنافسة، هذا أمر لم ولن نفكر فيه أبداً.

- ما الأسباب التي حالت دون مشاركة الجزيرة في دورة العين، أو عدم خوض أي مباراة ودية؟

-- أي مدرب يهمه بالطبع أن يخوض أكبر عدد ممكن من المباريات الودية قبل انطلاق الموسم الجديد، هذا ما كنت أتمناه، لكن توقيت إقامة الدورة الودية جاء مع وجود سبعة لاعبين في معسكر المنتخب الوطني بصربيا، فلقد كان من الصعب علينا أن نشارك في تلك الدورة دون هذا العدد الكبير من اللاعبين، لهذا فضلنا الاعتذار والاكتفاء بالتدريبات.

- بعض المحللين اتهموك، كمدرب، بأنك غير قادر على السيطرة على غرفة خلع الملابس، بسبب كثرة النجوم في الفريق؟

-- عليك أن تسأل اللاعبين، أيضاً، في تلك الجزئية، سأكتفي بالقول إنني أملك أفضل مجموعة من اللاعبين في الإمارات، وأيضاً أملك السيطرة على غرفة خلع الملابس، أود التأكيد فقط أن أي مدرب يسعد بالعمل مع تلك الكوكبة من النجوم، فهم يؤدون بطريقة احترافية عالية، وبيننا احترام متبادل، وكل شخص في منظومة فريق نادي الجزيرة يعلم جيداً ما هو مطلوب منه، ويؤديه على أفضل وجه.

- ما تفسيرك للأداء المتصاعد أمام الفرق الكبيرة، والتراجع ضد الفرق التي تصارع البقاء؟

-- الجزيرة يجد أمام الفرق الكبيرة المساحات التي يريدها، لأنك تواجه فرقاً ترغب هي الأخرى في الفوز علينا، وهذا ما يجعل الفريق يؤدي بأفضل صورة، على عكس الفرق التي «تتذيل» الترتيب، فهي تدافع بأكبر عدد من اللاعبين، وتضيق علينا المساحات، لكن في الأخير خسارة مباراتين لا تعني أن أداءنا يتصاعد ويهبط من مباراة إلى أخرى.

- ما أسباب عدم تألق البرازيلي كينو مع الجزيرة؟

-- النادي تعاقد مع كينو قبل أن أوجد مع الجزيرة، الخلاصة أنه لاعب يمتاز بالمهارات الفردية العالية، وحاولنا كثيراً أن نوظف قدراته لخدمة اللعب الجماعي، وفي الأخير نتمنى له النجاح في تجربته القادمة.

- كيف تقيم أداء «عموري» مع الجزيرة في الموسم الماضي؟

-- طبيعي أن يظهر «عموري» بمستوى أقل في بداية الموسم، لظروف عودته من إصابة طويلة، لكن في آخر سبع مباريات رسمية لنا، ارتفع نسق أداء اللاعب بصورة واضحة، ولعب مباريات مهمة، وكانت إسهاماته في الفوز واضحة، وأتوقع أن يتواصل أداء اللاعب المرتفع في الموسم الجديد.

- من اللاعب الإماراتي الذي تتمنى وجوده مع الجزيرة مستقبلاً؟

-- أعتذر عن إجابة هذا السؤال، ولن أذكر لاعباً بعينه، حتى لا تثار حوله ضجة إعلامية، بأن الجزيرة يريد التعاقد معه، سأقول إن هناك لاعبين جيدين من المواطنين، وأيضاً من الأجانب، يتمنى النادي أن يكونوا موجودين معنا، كما أن هناك أندية أخرى تتمنى أن يكون لاعبون من الجزيرة موجودين معها.

• «عموري» استعاد جاهزيته في نهاية الموسم.. وأداء كينو «فردي» أكثر منه «جماعياً».

• في السيطرة على غرفة الملابس، قال: «اسأل اللاعبين عن تلك الجزئية».

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