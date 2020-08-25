دبا الفجيرة يواجه الفجيرة وشباب الأهلي ودياً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أعلن نادي دبا الفجيرة أنه سيخوض مباراتين وديتين: إحداها ستقام يوم الخميس المقبل أمام الفجيرة، والثانية أمام شباب الأهلي، وسيتم تحديدها لاحقاً، وذلك ضمن المعسكر التدريبي، الذي يقيمه الفريق، حالياً، على ملاعب جبل علي في دبي. ويستعد دبا الفجيرة لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، التي تنطلق 25 الشهر المقبل، ودوري الدرجة الأولى للهواة.

وقال إداري الفريق، مانع الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعسكر الحالي ناجح، ونتطلع لمزيد من العمل التدريبي، بحيث يكون الفريق جاهزاً»، مبيناً أن «الفريق يتطلع لخوض خمس مباريات ودية، حتى ختام مراحل الإعداد الحالية».

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