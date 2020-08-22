ختام الدورات الافتراضية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

اختتمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية، أول من أمس، سلسلة الدورات التدريبية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي التي عقدت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لسبع ألعاب عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتضمنت الدورات المخصصة لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي رياضات الجودو والتايكواندو والسباحة والمبارزة والقوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة، حيث تجاوز عدد المسجليَن في الدورات 516 مشاركاً من المعلمين والمدربين بوزارة التربية والتعليم مع إمكانية زيادة العدد طوال فترة استئناف الدورات. وناقشت الدورات أهمية الانتقاء الرياضي والطرق العلمية المناسبة لأفضل العناصر مع تحديد الوقت اللازم لصقل هذه المواهب والوصول بها إلى أفضل المستويات، وتوفير الوقت والجهد من خلال اختيار المواهب واكتشاف القدرات الخاصة، واستثمارها لرفع المستوى البدني والفني.

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