الكويت تعلن تأجيل دورة الألعاب الخليجية بسبب فيروس كورونا

المصدر: وكالات

قرّرت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقررة في الكويت في ديسمبر 2020 لتقام في مارس 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وبعث أمين السر العام في اللجنة الأولمبية الكويتية، حسين المسلم، بكتاب إلى رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج، عادل خليفة الزياني، تحت عنوان "تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة"، جاء في أبرز بنوده أنه "تزامناً مع الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا".

وقررت اللجنة الأولمبية الكويتية تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة ليصبح خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس بدلا من موعدها السابق. وتحديد موعد الافتتاح ليصبح يوم 7 مارس 2021 الساعة 19:30 بتوقيت دولة الكويت. وعانت الكويت، شأنها دول العالم، من جائحة "كورونا" على مستوى واسع، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 78 ألفاً، مع تسجيل 507 وفيات.

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