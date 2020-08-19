الأولمبياد الخاص الإماراتي يطلق «خطواتنا معاً»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي، برئاسة رئيسة مجلس الأمناء، شما المزروعي، وبالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، دعوة إلى جميع المهتمين بدعم ذوي الإعاقة الذهنية داخل وخارج الإمارات، للمشاركة في مبادرة «خطواتنا معاً»، الهدافة إلى تحقيق 52 مليون خطوة، احتفاءً بمرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص في العالم، التي أسهمت منذ 1968 في تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم وأسرهم.

وساعدت في جهود دمج المجتمعات المختلفة لأصحاب الهمم.

ويستهدف الأولمبياد الخاص الإماراتي استثمار النجاحات الكبيرة التي حققتها استضافة أبوظبي للألعاب العالمية في مارس 2019، بمشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 200 دولة، والتي لاتزال حديث العالم حتى اليوم. وعند تحقيقها لهدف الـ52 مليون خطوة، من خلال المنصة الخاصة بالتحدي، سيقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بتوزيع 100 حقيبة معدات تدريب منزلية على اللاعبين المشاركين في المبادرة، ومعدات رياضية متخصصة على 10 مراكز لأصحاب الهمم في الدولة.

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