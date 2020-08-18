ليما يسجل أول أهدافه مع منتخب الإمارات في مرمى فريق صربي

المصدر: منصور السندي - دبي

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الخارجي الذي أقامه في العاصمة الصربية بلغراد بخوض مباراة ودية أمام فريق " إندجيجا" وانتهت بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ سجل أهداف المنتخب كلا من علي مبخوت وفابيو دي ليما وعلي صالح، علما أن هذه تعد أول مباراة يخوضها المنتخب في عهد مدربه الجديد الكولومبي خورخي لويس بينتو.

ويعد الهدف الذي سجله ليما في مرمى الفريق الصربي أول أهدافه مع المنتخب بعد إلتحاقه به أخيرا لأول مرة إلى جانب زميله لاعب النصر سيبستيان تيغالي .

يذكر أن الجهاز الفني اختار 28 لاعبا في قائمة المنتخب خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه في صربيا ضمن برنامج إستعداداته لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، علما أن الاتحاد اآسيوي لكرة القدم كان قد قرر اخيرا تأجيل التصفيات التي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى العام المقبل 2021 بسبب جائحة كورونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news