«دبي الرياضي» يطلق بطولة نسائية تجمع بين التنافس الواقعي والافتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق بطولة دولية للسيدات تجمع بين التنافس الواقعي والافتراضي، يتم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية يوم الجمعة المقبل بمشاركة فرق من داخل الدولة وخارجها.

وأضاف بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي أمس: «تتنافس المشاركات في أربع رياضات مختلفة هي كرة القدم والسلة والكرة الطائرة وكرة اليد، لافتاً إلى أن التنافس في هذه الرياضات بالشكل التقليدي المعروف، إذ تستعرض كل لاعبة مهاراتها الفردية من خلال تدريبات مختلفة».

وأشار: «ستُقام البطولة على مدار ثلاث ساعات خلال الفترة من بين السادسة والتاسعة مساءً، إذ من المقرر أن تتنافس الفرق من داخل الدولة في مركز دبي التجاري العالمي، فيما يكون التنافس من خارج الدولة عبر تطبيق (زووم)».

وكشف مجلس دبي من خلال البيان عن كيفية نظام المسابقة، إذ تُحتسب النقاط بالنسبة للمشاركات في كرة القدم بناءً على مهاراتهن في تقديم حركات المراوغة، والتمرير الطويل، والتمرير القصير، وتسجيل الأهداف، بينما في كرة اليد، تكتسب اللاعبات النقاط وفق نجاحهن في التصويب على الشباك، والمراوغة حول الجسم، والدفاع المثلث، والمراوغة المتعرجة، والتمريرات ضد الشباك. ولفت البيان: «في كرة السلة تكتسب النقاط من خلال خمسة تدريبات مختلفة هي: اختبارات الكرة اليمنى، وضربات اليد اليسرى، والرمي الحر، والمراوغة من خط الأساس إلى نصف الملعب، والمراوغة من خط الأساس إلى نصف الملعب مع التقاطع، أما النقاط في منافسات الكرة الطائرة فسوف تُحتسب في الضرب بيد واحدة، والضبط العلوي أثناء المشي، والارتطام أثناء المشي، والضبط العلوي على الشباك، والضرب، والاستلام، والتثبيت على الشباك».

وأكد مجلس دبي الرياضي على أن كل لعبة من الرياضات الأربع المعتمدة للبطولة يشارك فيها ثمانية فرق، ويتكون كل فريق من خمس لاعبات، ويسمح لكل لاعبة بالمشاركة في تدريب واحد فقط، وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين من أربعة فرق، حيث يتأهل الفريق صاحب المركز الأول إلى الدور النهائي بناءً على عدد النقاط التي حصل عليها. وستكون المشاركة في البطولة مفتوحة للسيدات من سن 12 عاماً ومتاحة لجميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، اذ يمكن التسجيل من خلال هذا الرابط https:/‏/‏jamacademy.org/‏dubai-sports-council-international-womens-online-tournament/‏.

5 مسابقات تحدد الفائزات

سيتم في منافسات كرة القدم، اختبار عدد المرات التي تضرب فيها اللاعبة الكرة خلال دقيقة واحدة، وفي الاختبار الثاني (المراوغة) تقوم اللاعبة باللعب المتعرج ثماني مرات، وفي الاختبار الثالث (تسديد الهدف) يكون التسديد من مسافة ثمانية أمتار.

وفي الاختبار الرابع والخاص بالتمريرات الطويلة فيجب أن تخوض هذا التدريب لاعبتان من كل فريق، وفي الاختبار الخامس والأخير والمتعلق بالتمريرات القصيرة، يتم احتساب عدد التمريرات في الدقيقة الواحدة.

تتنافس الفرق من داخل الدولة في مركز دبي التجاري.

تتنافس المشاركات في 4 رياضات، هي القدم والسلة والطائرة واليد.

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