اتفاقية شراكة بين «الشارقة الرياضي» و«دراسا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّع مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، بمقر المجلس، اتفاقية شراكة مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» لإطلاق النسخة الثانية من برنامج «تمكين 2»، لتحقيق رؤية المجلس في الريادة نحو إعداد الكوادر القيادية والرياضية العاملة في الإمارة الباسمة، بحضور رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ورئيس الأكاديمية الدكتور أحمد الشريف.

وقال بيان صحافي: «يهدف البرنامج لاستقطاب وتبني الكوادر الشابة، وإعداد منتسبي المنظومة الرياضية بمستوى احترافي وإحداث تطوير ملموس لهم».

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