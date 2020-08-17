«آسيوي الكاراتيه» يختتم ورشة عمل المدربين

المصدر: جوني جبور - دبي

اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، أول أمس، ورشة عمل المدربين المعتمدين، التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي «عن بعد»، بمشاركة 325 مدرباً معتمداً من 29 دولة.

وافتتح رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ورشة العمل التي امتدت ليوم واحد، وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام الآسيوية، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، الكويتي منصور السلطان.

وقال رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، إن «الورشة التي شهدت حضوراً رفيعاً من مسؤولي الاتحادين القاري والدولي، تناولت آخر المستجدات التحكيمية، وكيفية استفادة المدربين من التعديلات الأخيرة للقانون الدولي في تدريباتهم للاعبين، وذلك استعداداً للمنافسات الآسيوية والدولية المقبلة، المزمعة إقامتها العام المقبل». وأوضح في تصريحات صحافية: «جاءت الورشة استكمالاً للبرنامج المكثف الذي وضعه الاتحاد القاري في شهر أغسطس، ويضم أربع دورات وورش عمل، استهلت الأسبوع الماضي بدورة الحكام، وشهدت مشاركة 400 دارس من 39 دولة، على أن تتبع في 22 من هذا الشهر بإقامة دورة خاصة لمدربي (الكاتا)، وتختتم في 29 أغسطس بدورة مدربي (الكوميتيه)».

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