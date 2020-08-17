«الشارقة الرياضي» يطلق «السلامة أولاً» للاستخدام الآمن للدراجات الهوائية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، بالتعاون مع فريق الشارقة للترايثلون، حملته التوعوية بعنوان «السلامة أولاً» أمام ممشى منتزه الشارقة الوطني، ضمن أهدافه للتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للدراجات الهوائية، وارتداء الخوذة الآمنة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي تعرّض قائدي الدراجات للخطر. وستستمر لمدة أسبوع في مدن مختلفة بالإمارة الباسمة في المسارات المخصصة لهذه الرياضة.

وقال بيان صحافي: «شارك في المبادرة رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى الحزامي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ياسر الدوخي، حيث تم توزيع خوذ الدراجات الهوائية على ممارسي وقائدي الدراجات الهوائية، وتقديم النصائح الرياضية العامة، واتباع الوسائل الآمنة، وارتداء الخوذة المناسبة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news