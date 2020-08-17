حسين: عجمان يحتاج إلى لاعبين مواطنين لإكمال تعاقداته قبل انطلاق الدوري

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف مدير فريق عجمان، محمد حسين، النقاب عن أن ناديه بحاجة إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين، أحدهما في خط الوسط والآخر مدافع لتكتمل تعاقدات البرتقالي استعداداً للموسم الجديد.

وأبرم نادي عجمان، العديد من الصفقات على مستوى اللاعبين المواطنين، أبرزهم محمد إسماعيل القادم من شباب الأهلي، ومحمد سرواش المُعار من نادي النصر لمدة عام، وراشد حسن القادم من خورفكان، وسليمان ناصر لاعب خط وسط نادي العين والمنتخب الأولمبي، وعبدالله صالح وسعد سرور القادمان من فريقي الفجيرة والإمارات.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «قطعنا خطوات كبيرة نحو امداد الفريق بالعناصر التي يحتاجها للموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالهيكل الرئيس الذي كان يعتمد عليه المدرب المصري، أيمن الرمادي. لم نعد بحاجة سوى للاعبين مواطنين، وحسم ملف الأجنبي الرابع، إذ قررنا التعاقد مع اللاعب الغامبي، أبوبكر تراولي، ونحن في انتظار موافقة ناديه الشباب السعودي على طلبنا والخاص بتمديد الإعارة لموسم آخر».

وأضاف: «حال عدم وصول رد نادي الشباب بالموافقة، فإن البرتقالي لديه أكثر من خيار على صعيد اللاعبين الأجانب، لكننا نفضل اللاعب تراولي».

وتعاقد عجمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع اللاعب البرازيلي غوستافو فاجينين، والبرتغالي، دييغو أمادو، بدلاً من البرازيلي فاندر فييرا، والمالي حامد دومبيا، لينضما للاعب الغاني وليم أوسو، الموجود مع الفريق من الموسم الماضي.

وحول ما إذا كان البرتقالي قد استقر على اللاعبين المواطنين اللذين ينوي التعاقد معهما، أوضح محمد حسين: «حتى الآن المفاوضات مازالت جارية مع أكثر من نادٍ في هذا الخصوص، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، وخلال فترة قصيرة متوقعة قد نحسم تلك التعاقدات».

وحول البدائل التي وضعها الجهاز الفني في حال عدم إقامة بطولة الشارقة الرباعية في موعدها، ردّ قائلاً: «هناك احتمال أن نقيم معسكراً مغلقاً خلال الفترة من 18 إلى 27 الجاري، وهو الموعد المُحدد لدورة نادي الشارقة في حالة عدم وصول البروتوكول الخاص بالمباريات الودية. ربما يكون في أبوظبي ونأمل بالتأكيد أن تُقام الدورة في موعدها المحدد، باعتبارها آخر مراحل إعداد البرتقالي للموسم الجديد».

وكان من المقرر أن يلعب عجمان مباراتين وديتين أمام الإمارات وشباب الأهلي، وتم إلغاؤهما لعدم إصدار البروتوكول الصحي.

انطلاق الموسم بموعده في مصلحة جميع الفرق

تحدث مدير فريق عجمان، محمد حسين، عما يتم تداولة من إمكانية تأجيل انطلاق الموسم الجديد، وقال: «بشكل شخصي أرى أن انطلاق الموسم الجديد في موعده المقرر في الثالث من سبتمبر المقبل، هو أمر في مصلحة جميع الفرق بشكل عام، خصوصاً للأندية الأربعة التي تستكمل دوري أبطال آسيا، فمن المهم لها أن استكمل دوري المجموعات بجاهزية المباريات الرسمية، وهذا لن يتحقق لها إلا بإقامة الموسم الجديد في موعده». وأضاف: «أخشى أن يدفع تأجيل انطلاقة الموسم الجديد لمزيد من التأجيلات الأخرى».

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