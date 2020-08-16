مجلس الشارقة الرياضي يتفقد منشآت نادي المدام

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقف مجلس الشارقة الرياضي، خلال زيارة تفقدية إلى نادي المدام، على جاهزية المنشآت والمباني، وخطط توسعة صالة اللياقة البدنية في المبنى الرياضي الجديد والإنشاءات الجديدة الأخرى. واطلع أيضاً رئيس مجلس الشارقة الرياضي، هلال الحزامي، على خطط وتجهيزات الموسم الرياضي. ويأتي ذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لمتابعة تجهيزات أندية الإمارة.

حضر الزيارة أيضاً رئيس مجلس إدارة النادي، سلطان بن هويدن، وعدد كبير من المسؤولين.

وشهد الحزامي عرض شريط فيديو لإنجازات النادي الرياضية والثقافية، خلال النصف الأول من عام 2020، بجانب إنجاز العمل عن بُعد خلال الفترة السابقة واستقطاب أكثر من 65 ألف من أفراد المجتمع في الدولة وخارجها، لتنفيذ العديد من البرامج والانشطة، كما تم الإطلاع على تقرير البرنامج الصيفي، الذي تضمن 77 ورشة عمل ومسابقة، بحضور 15 ألفاً و430 مشاركاً خلال الفترة المحددة.

وقال الحزامي في تصريح صحافي: «سعدنا بالاطلاع على ترتيبات النادي للموسم الرياضي، وسط اهتمام إداري بالفرق في مختلف الألعاب، ورغبة في تقديم موسم مميز يتناسب مع طموحات الجميع والتخطيط له، لتحقيق الإنجازات».

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