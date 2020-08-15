«آسيوي الكاراتيه» يختتم دورة الحكام بمشاركة 400 دارس

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

اختتم الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، أول من أمس، دورة حكام «الكاتا» و«الكوميتيه»، التي أقيمت منذ السبت الماضي بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، وحاضر فيها رئيس لجنة الحكام في آسيا، الكويتي منصور السلطان، بجانب ثلاثة من لجنة الحكام الآسيويين، وشهدت مشاركة 400 دارس من 39 دولة.

وأكد رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، أن الدورة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتخطي المرحلة الحالية التي فرضها توقف النشاط الرياضي جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والهادفة إلى مواصلة العمل على تطوير قطاع الحكام على مستوى القارة.

وقال الرزوقي لـ«الإمارات اليوم»: «يستكمل الاتحاد القاري برنامجه اليوم، بتنظيم منتدى التدريب والمدربين، وحدد اتحاد آسيا 22 الجاري لمنتدى الكاتا، على أن يتبع في الأسبوع الذي يليه بدورة خاصة للكوميتيه».

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