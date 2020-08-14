الحارس البرازيلي خوليو سيزار بالزي الإماراتي

المصدر: منصور السندي - دبي

ظهر حارس مرمى منتخب البرازيل السابق خوليو سيزار في أحد المقاهي بالشارقة، وهو يرتدي الزي الإماراتي، وإلى جانبه مدرب حراس مرمى منتخب الامارات السابق، ومشرف حراس مرمى أكاديمية الشارقة الحالي حسن إسماعيل.

ويزور سيزار الإمارات حاليا، إذ قام بزيارت إلى نادي الشارقة، وكذلك إلى مقر اتحاد كرة القدم بدبي، وحضر جانبا من تدريبات فريق رديف الفجيرة، والتقى عددا من المسؤولين الرياضيين خلال الأيام الماضية.

من جانبه قال حسن إسماعيل لـ" الإمارات اليوم" إن "الحارس البرازيلي حرص خلال تواجده في الدولة على التعرف على تراث الإمارات، وعادات أهلها وتقاليده وكيفية إرتداء الزي الوطني، كما سعى لمعرفة أنواع الأكلات الشعبية الإماراتية".

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