راشد بن حميد يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد المالديفي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، بمكتبه، رئيس اتحاد المالديف لكرة القدم، عادل جميل. وبحث اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الاتحادين، ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بكرة القدم في ظل جائحة «كوفيد-19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة منتسبي اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد المالديفي بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومجلس إدارته، مؤكداً في تصريح صحافي أن «المؤتمرات العالمية التي نظمها الاتحاد الإماراتي، خلال الفترة الماضية، كانت ناجحة ومفيدة، خصوصاً أنها استقطبت نخبة من مسؤولي كرة القدم في العالم، حيث خرجت تلك المؤتمرات بنتائج واضحة ومهمة سيكون لها بالغ الأثر على إعادة الروح لكرة القدم». حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة سالم الشامسي، وأمين عام اتحاد الكرة محمد بن هزام.

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