7 أندية تستعين بالمدرسة الإفريقية في الموسم الجديد لدوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت سوق الانتقالات الصيفية، إقبالاً من أندية كرة اليد في الدولة، للتعاقد مع مدربين عرب من المدرسة الإفريقية، أبرزها تعاقد حامل اللقب الشارقة، أخيراً مع المدرب المونديالي المصري هاني الفخراني، الذي حل خلفاً للجزائري سفيان حيواني، فيما وضع الوافد الجديد دبا الحصن ثقته بالمصري محمد كشك لقيادة الفريق الأول، بجانب تعاقد العين يونيو الماضي مع التونسي عدنان بالحارث، خلفاً لمواطنه محمد أبوغزالة.

وجدّدت أربعة من أصل الأندية الـ11 المنافسة في دوري الرجال، ثقتها بالأجهزة الفنية، إذ واصل شباب الأهلي وصيف دوري الموسم الماضي، الاتكال على خدمات مدربه التونسي سامي السعيدي، واستمرار مليحة سادس الترتيب مع المدرب المصري وليد عبدالكافي، والوحدة والظفرة، مع المدربين المصريين محمد متولي، ومحمد حسن، فيما سيلعن كل من بني ياس والجزيرة خلال الأيام المقبلة عن مدربيهما.

وغرد النصر والوصل، خارج السرب، بالاعتماد على المدرب المواطن، بعد أن جدد النصر ثالث دوري الموسم الماضي ثقته بالمدرب الإماراتي سعيد إبراهيم، وتوجه الوصل مطلع الشهر الجاري بالتعاقد مع المدرب السابق لشباب الأهلي، والمساعد السابق لمدرب المنتخب الوطني، خالد أحمد، الذي حل خلفاً للجزائري محمد معاشو، في ظل استراتيجية جديدة تعتمدها إدارة الألعاب الجماعية للوصل، في منح العنصر الوطني الثقة الكاملة لتولي تدريب فرق الألعاب الجماعية بالنادي.

عبدالرزاق: المدرسة الإفريقية لها مكانتها على الساحة الدولية

أكد المدرب السابق لأندية الأهلي والشباب والنصر والشعب، والمحلل الرياضي في كرة اليد، المصري محمد عبدالرزاق، أن إقبال أندية الدولة على الدوام للتعاقد مع مدربين من عرب إفريقيا، يعود إلى تفوق المدارس المصرية والجزائرية والتونسية على ساحة كرة اليد العالمية، بجانب عوامل أخرى من ابرزها تقارب العادات والتقاليد واللغة.

وقال عبدالرزاق لـ«الإمارات اليوم»: «تفوق مدارس كرة اليد لعرب قارة إفريقيا، وراء الإقبال الكثيف والدائم لأندية الدولة في إبرام تعاقدات مع مدربين من مدارس مصرية وجزائرية وتونسية، في ظل البصمة الواضحة لمنتخبات تلك الدول على صعيد البطولات العالمية».

موضحاً: «البحث عن تطوير العنصر الوطني، والمنافسة على الألقاب، حق مشروع لكل الأندية، وهو ما لمسناه طوال المواسم الماضية، من خلال وضع الأندية الإماراتية ثقتها بمدربين من مصر والجزائر وتونس، لتواصل الأندية الاستراتيجية ذاتها استعداداً للموسم الجديد 2020-2021».

قائمة مدربي أندية رجال اليد

الشارقة: المصري هاني الفخراني.

شباب الأهلي: التونسي أسامة السعيدي.

النصر: الإماراتي سعيد إبراهيم.

العين: التونسي عدنان بالحارث.

مليحة: المصري وليد عبدالكافي.

الوصل: الإماراتي خالد أحمد.

الظفرة: المصري محمد حسن.

الوحدة: المصري محمد متولي.

دبا الحصن: المصري محمد كشك.

بني ياس: لم يحدد بعد.

الجزيرة: لم يحدد بعد.

عمومية غير عادية لاتحاد اليد اليوم

يعقد اتحاد اليد، في الرابعة عصر اليوم، في دبي، جمعيته العمومية غير العادية، بحضور ممثلي 16 من أندية الدولة، للمصادقة على التعديلات التي أدخلت على عدد من مواد النظام الأساسي للاتحاد، والتي حددتها ورشة العمل التي عقدها الاتحاد الإثنين الماضي، وناقشت الأبواب الستة للنظام، وإجراء التعديلات النهائية بحضور خبراء قانونيين من ممثلي الأندية.

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