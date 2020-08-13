المرزوقي: دبا الحصن يسعى إلى الإنجازات في موسم كرة الصالات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قدّم نادي دبا الحصن مدرب الفريق الأول للصالات البرتغالي سيرجيو فيرنانديز، لقيادته في الموسم المقبل، خلال المؤتمر الصحافي أول من أمس، بحضور رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بغداد الدرمكي، ومدرب الحراس واللياقة البدنية البرتغالي فيتور هوجو دا سيلفا، رافعاً سقف تطلعاته لتحقيق الكؤوس والألقاب.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي ومشرف الألعاب الجماعية خالد المرزوقي، أن هدف النادي هو التركيز على تحقيق الإنجازات خلال الموسم المقبل لكرة القدم داخل الصالات وإسعاد الجمهور.

وقال إن مجلس الإدارة اختار أن يفتح الباب لأبناء النادي وأبناء مدينة دبا الحصن ليكونوا في واجهة اللاعبين الذين يتم رفدهم للمنتخبات الوطنية، بينما عبر مدرب الفريق الأول للصالات البرتغالي سيرجيو فيرنانديز عن سعادته لتسلم مهام تدريب الفريق الأول بعد عمله في الموسم الماضي مع فريق الشباب، ما يعزز الثقة بتحقيق نتائج إيجابية ترضي أسرة دبا الحصن خلال المرحلة المقبلة.

بدوره أكد اللاعب وائل الظنحاني، أن لاعبي الفريق يدركون مسؤوليتهم خلال الموسم المقبل بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة النادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news