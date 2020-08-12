جونيور: أشعر بشوق لمشاهدة جمهور خورفكان في المدرجات.. وأتطلع لرد الجميل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف لاعب الفريق الأول لنادي خورفكان، البرازيلي انطونيو جونيور، ارتداءه قميص خورفكان والدفاع عن ألوانه للموسم الثاني على التوالي، بالمحطة المهمة في حياته الرياضية، ويتطلع من خلالها إلى أن تقوده للعب في أندية عالمية مستقبلاً، والانضمام للمنتخب البرازيلي، خصوصاً أنه مازال في عمر مبكر، مبيناً أنه يتمنى أن يحقق مع فريق خورفكان كل شيء ممكن، وفقاً لتطلعات النادي وجمهوره.

وقال اللاعب جونيور لـ«الإمارات اليوم» إن «تجديد عقدي لموسم آخر مع خورفكان منحني انطباعاً إيجابياً عن المجهود الذي قدمته مع الفريق، وأتطلع إلى أن أبذل قصارى جهدي لمواصلة العطاء بشكل أفضل في الفترة المقبلة».

وأضاف: «أشعر بشوق لمشاهدة جمهور خورفكان في المدرجات، بعد أن تسمح بذلك الجهات المختصة، لأن اللعب من دون جمهور يفقد كرة القدم قدراً من متعتها، خصوصاً ما سمعته عن جمهور خورفكان وحبه للتشجيع، وقد اطلعت على فيديو لموسم صعود الفريق، شاهدت من خلاله حماس جمهور (النسور)، وأتمنى أن يقف الجمهور خلفنا، ويساند الفريق واللاعبين ولو من خلف الشاشات».

وأبدى جونيور إعجابه بالأسلوب الذي اتخذته السلطات المختصة في التصدي لفيروس «كورونا»، مؤكداً أن الفيروس لن يكون له تأثير داخل الملعب في ظل الإجراءات الاحترازية والوعي المجتمعي، مبيناً أنه وعائلته استطاعوا تفادي فيروس «كورونا»، على الرغم من كثرة الإصابات في مدينته بالبرازيل.

وحول اللعب في دوري الخليج العربي، أوضح جونيور: «أشعر بسعادة للعب في دوري الخليج العربي، واختياري اللعب في صفوف خورفكان قرار صائب، لذلك سأبذل قصارى جهدي لتحقيق النتائج الإيجابية لرد الجميل للنادي الذي فتح لي أبوابه، وأسهم في وصولي لهذه المكانة المرموقة».

وتابع: «أعتقد أن بإمكاننا إكمال ما بدأناه في النصف الثاني من الموسم الماضي، وإثبات أننا من الفرق التي تستطيع البقاء ضمن دوري المحترفين، وأشعر بالتفاؤل للموسم المقبل، ونحن قادرون على تحقيق أهداف النادي وإسعاد جمهوره، في ظل نخبة مميزة من اللاعبين المواطنين والمقيمين والمحترفين، وجهازين فني وإداري رائعين».

• «بإمكاننا إثبات أننا من الفرق التي تستطيع البقاء، وإكمال ما بدأناه في الموسم الماضي».

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