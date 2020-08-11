عبدالرحمن محمد: النصر يعاني قلة الوديات وتأخر البروتوكول الطبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن محمد، أن تأخر وصول البروتوكول الطبي للأندية كان سبباً في إلغاء ودية النصر مع الإمارات، التي كانت مقررة السبت الماضي، مشيراً إلى أن الفريق يتأثر كثيراً بسبب قلة المباريات في الوضع الحالي.

وكان النصر قد بدأ إعداده الداخلي في مدينة دبي الرياضية، ثم انتقل إلى استاد آل مكتوم، كما تدرب في الملاعب المكيفة بالمركز التجاري، في انتظار بداية المباريات الودية من أجل تكملة برنامج الإعداد للموسم الجديد، الذي يتضمن خوض أكثر من أربع مباريات ودية قبل انطلاقة الدوري.

وقال عبدالرحمن محمد، لـ«الإمارات اليوم»: «نعاني مثل بقية الأندية تأخر وصول البروتوكول الطبي، الذي يقف أمام كل الفرق لخوض أي مباراة ودية قبل انطلاق الدوري المقرر بعد أقل من شهر، وإلى الآن لا توجد أي مباراة ودية للفرق، وبالتأكيد تسببت في الكثير من المشكلات لدى الجهاز الفني لنادي النصر أو أي جهاز فني أو إداري آخر، فالتدريبات تختلف عن المباريات الودية، وهي مهمة قبل انطلاق مباريات الدوري».

وطلب عبدالرحمن محمد من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين سرعة إرسال البروتوكول الطبي الخاص بإقامة المباريات، لأن العميد يعاني في الأساس صعوبة إيجاد مباريات ودية، وهو حال كل الأندية، وبالتالي يضر كثيراً بفرق البطولة.

من جانب آخر، تابع رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، تدريبات فرق أكاديمية الكرة بالنادي، وطالب الناشئين ببذل المزيد من الجهد خلال التدريبات، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وأن يبذلوا أقصى ما لديهم من أجل تحقيق حلمهم باللعب للفريق الأول.

عبدالرحمن محمد:

• «إلى الآن لا توجد أي مباراة ودية للفريق، رغم اقتراب الموسم الجديد».

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