تأخر عودة فييرا من البرازيل يدفع عجمان للتراجع عن تجديد عقده

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، النقاب عن أن إدارة النادي بصدد التراجع عن إتمام اتفاقها السابق مع البرازيلي فاندر فييرا لتجديد عقده، مرجعاً ذلك إلى التأخر المتكرر من اللاعب في العودة إلى الدولة من البرازيل، والانخراط في التحضيرات الحالية استعداداً للموسم الجديد.

وكان الاتفاق السابق ينص على تمديد عقد فييرا لموسم واحد، ليكون الأجنبي الثالث في قائمة الموسم الجديد. وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «تواصلنا في مرات عدة مع فييرا لمعرفة موعد وصوله، والمشاركة في التدريبات، وفي كل مرة كنا نحصل منه على وعد بالحضور دون أن يلتزم بذلك».

ونفى مدير فريق عجمان أن يكون لدى النادي علم بالأسباب التي دفعت اللاعب لتأجيل عودته طوال الفترة الماضية.

وأوضح: «لا نعلم السبب، فرغم أنه كان سعيداً حين أخبرناه بموافقة شركة الكرة والجهاز الفني على تمديد عقده، لم يحطنا بأي شيء قد يتسبب في تأخر عودته، رغم أن كل اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون في بقية الأندية الأخرى قد وصلوا منذ فترة».

وعن البدائل المطروحة لتعويضه، قال محمد حسين إن إدارة النادي ستبحث عن بدائل مناسبة، وعلى درجة عالية من الكفاءة بما يخدم الفريق ويزيد من قوته في الموسم الجديد. وانضم فييرا (31 عاماً) من الشارقة إلى عجمان في صفقة انتقال حر مطلع موسم 2018/‏‏2019، بعقد لموسمين، وخاض مع عجمان 42 مباراة في الدوري على مدار موسمين، أحرز خلالهما 13 هدفاً. من ناحية أخرى انتظم فريق عجمان، أمس، في معسكر مغلق بجبل علي يستمر حتى الخميس المقبل، في إطار التحضيرات الجارية حالياً لبدء الموسم الجديد المقرر أن ينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل. وشدد محمد حسين على أن الهدف من المعسكر هو الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية رغم صعوبات الطقس وارتفاع نسبة الرطوبة. وأوضح: «قد يضطر المدرب أيمن الرمادي في بعض الأحيان إلى تقليل موعد الفترة الزمنية الفعلية المخصصة للتدريبات بسبب تناول اللاعبين العصائر والمياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، كما يتدرب الفريق في بعض الفترات الساعة 6:30 صباحاً قبل أن تشتد حرارة الشمس أو تزيد نسبة الرطوبة». وأثنى مدير فريق عجمان على «الالتزام التام من اللاعبين رغم الظروف التي لم يعتادوا عليها في هذا التوقيت من العام للتدريب، إذ كنا نسافر إلى أوروبا لإقامة معسكر خارجي خلال أغسطس، ولكن الأمور تغيرت، وأعتقد أن الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا معها بأفضل السبل الممكنة».

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