نادي العروبة يتعاقد مع المدرب فتحي العبيدي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اعلن نادي العروبة الرياضي الثقافي عن تعاقده مع المدرب البلجيكي الجنسية، التونسي الاصل فتحي العبيدي، لتدريب الفريق الاول تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى.

جاء ذلك في بيان رسمي اصدره النادي وأعلن خلاله ايضا عن التعاقد مع المحترف الفرنسي المغربي الاصل، الفرنسي الحنسية فاتري ساخي، والبرازيلي ورودريغو سوزا سيلفا، اضافة الى عدد من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

وفي سياق متصل دشن الفريق الاول تدريباته اليومية أمس استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل والذي يأتي الدور التمهيدي لبطولة كاس رئيس الدولة في واجهته.

من جهته اعرب المدرب العبيدي عن سعادته لتدريب الفريق ووعد ببذل أقصى الجهود لتكوين فريق قوي قادر على خوض المنافسات وتحقيق نتائج ايجابية ومتمنيا تقديم موسم جيد يليق بتاريخ نادي العروبة كفريق من الفرق المنافسة على القمة.

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