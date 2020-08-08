«فولكان ستار» يتحدى نخبة الخيول على لقب «بري هوركات» في فرنسا اليوم

المصدر: جوني جبور ■دبي

يسعى جواد غودولفين «فولكان ستار» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتسجيل انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الخيل العالمي، حين يخوض اليوم تحدي سباق «بري هوركات» أمام نخبة من الخيول على مضمار دوفيل الفرنسي، في سباق خصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، ويمتد لمسافة 12.5 فيرلونغ (2500 متر).

ويعود ابن الفحل «سي ذا ستار»، الذي سيتولى قيادته الفارس جيمس دويل، إلى المضامير الفرنسية، بعد أن حقق عليها في السابع من الشهر الماضي انتصاراً مستحقاً، عقب فوزه بفارق ثلاثة أرباع الطول عن أقرب منافسيه في سباق «دي دو ليس»، الذي جرى لمسافة 2400 متر، وخصص لخيول «جروب 3».

واستهل «فولكان ستار» البالغ من العمر ثلاث سنوات، الموسم الجاري، بحلوله وصيفاً في السادس من يونيو الماضي في سباق «بري دو جوكي نيوماركت ستيكس» قبل أن يظهر على مضمار نيوماركت البريطاني قدراته التحميلية، ويتوج بطلاً في 27 من الشهر ذاته بسباق «فيرواي ستيكس ثندراس» الذي امتد لمسافة 2400 متر.

وعلق المدرب شارلي آبلبي، على مشاركة «فولكان ستار» في سباق اليوم، وقال في تصريحات صحافية: «قدم (فولكان ستار) مستوى متطوراً، وأظهر قدراته الحقيقية بفوزه في سباق (بري دو ليس) على مضمار لونغشامب الفرنسي، ونشعر بثقة كبيرة بقدرته على تكرار الأداء ذاته في (بري هوركات)».

سبق للجواد «فولكان ستار» الفوز في فرنسا الشهر الماضي بلقب «دي دو ليس».

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