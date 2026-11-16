أمازون تخسر 40 قمرا صناعيا إثر سقوط صاروخ من بوينج ولوكهيد

خسرت شركة أمازون 40 قمرا صناعيا بعد سقوط الصاروخ فولكان، ⁠المملوك لشركة يونايتد لونش ألايانس، وهي مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن، بعد وقت قصير من إطلاقه من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا ما أدى إلى تدمير حمولته المكونة من 40 قمرا صناعيا مخصصا لشبكة الإنترنت ليو التابعة لشركة أمازون، في أول إخفاق لمهمة تطلقها الشركة.

وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41 دون أن يتضح بعد السبب في ذلك في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمارالصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لأمازون.

وقالت شركة يونايتد لونش ألايانس ​في بيان نقلته وسائل الإعلام إن المركبة فولكان تعرضت لخلل بعد 10 دقائق من بدء رحلتها ولم تنجح في إيصال مهمة أمازون إلى المدار .

وأخرت إخفاقات الصواريخ مساعي أمازون لمنافسة ⁠شبكة ستارلينك الواسعة للإنترنت التابعة لسبيس إكس حيث لم ينشر منذ 2025 إلا ما يعادل نحو 12 بالمئة من أصل 3236 قمرا صناعيا تحتاجها أمازون لتغطية الخدمة على مستوى العالم.