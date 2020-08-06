منتخب الإمارات يصل صربيا بطائرة خاصة ويدشن معسكره بـ 28 لاعبا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

دشن المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الخميس معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلغراد في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، إذ يستضيف المنتخب نظيره الماليزي في الثامن من أكتوبر المقبل على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 من ذات الشهر ،فيما يلتقي منتخب تايلاند د يوم 12 نوفمبر وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في الإمارات .

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي إن بعثة المنتخب الوطني وصلت إلى العاصمة بلغراد صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة ، إذ ضمت أعضاء الجهاز الفني والإداري و 28 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، محمد الشامسي ، خالد السناني ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، سالم راشد ، يوسف جابر ، خليفة الحمادي ، فارس جمعة ، محمد أحمد ، وليد عباس ، إسماعيل أحمد ، ماجد حسن ، طارق أحمد ، خميس إسماعيل ، عبدالله رمضان ، أحمد برمان ، فابيو دي ليما ، بندر الإحبابي ، علي صالح ، خالد باوزير ، خليل إبراهيم ، عمر عبدالرحمن ، خلفان مبارك ، علي مبخوت ، سبيستيان تيغالي ، أحمد خليل .

وكان المنتخب أقام معسكراً داخلياً مغلقاً في مدينة العين لمدة 12 يوماً ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا .

وحرص اتحاد كرة القدم على انهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة منذ وقت مبكر وفقاً للإجراءات المتبعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ، فيما خضع جميع أعضاء المنتخب واللاعبين لفحوصات كورونا للتأكد من سلامتهم إلى جانب تجهيز مقر الإقامة في بلغراد وفق أعلى معايير الصحة والسلامة مع توفير كل الاحتياجات الخاصة بأفراد البعثة من معقمات وأقنعة الوجه والقفازات مع الالتزام التام بالتباعد الجسدي خلال تناول الوجبات والاجتماعات .

ووضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لمعسكر صربيا الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري بحيث يتضمن أداء تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو وكذلك خوض عدد من التجارب الودية مع أندية صربية .

ويحظى المنتخب بمتابعة مستمرة ومباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية برئاسة النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يوسف حسين السهلاوي الذي تواجد في المران قبل الأخير في ستاد هزاع بن زايد والتقى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين وتحدث معهم حول أهمية المرحلة وضرورة الاستفادة القصوى من الحصص التدريبية ، مشيداً بالأجواء العامة المحيطة بالمنتخب وحماس اللاعبين وجديتهم .

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