راشد بن حميد يشارك في اجتماعات "فيفا" مع اتحادات غرب آسيا

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم في الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس مع الاتحادات الوطنية لدول غرب آسيا عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ورؤساء اتحادات الدول المعنية.

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر إلى رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم على مساهمتهما الفعالة في الفترة الماضية بالمؤتمر الرياضي الدولي وخلوة الكرة الإماراتية اللذين عقدهما اتحاد الإمارات لكرة القدم الشهر الماضي عبر الاتصال المرئي ، مؤكداً أن مشاركتهما كان لها الأثر الكبير في إثراء الفعاليتين, وتوطيد العلاقة بين اتحاد الإمارات لكرة القدم وبين الاتحادين القاري والدولي لكرة القدم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي وفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة إن هذا الاجتماع سوف يضيف الكثير ويساعد على التعامل مع ظروف ما بعد كوفيد-19 ، كما أنه يؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين الاتحادات الوطنية ، حيث تمت مناقشة القرارات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الدولي لما بعد كوفيد-19 ، وأتاح المجال لجميع رؤساء اتحادات دول غرب آسيا لاستعراض إجراءاتهم وآخر التطورات الصحية والرياضية في دولهم ، وفتح باب النقاش لطرح المزيد من الأفكار التي يمكنها تحسين الوضع الحالي للعبة .

وتطرق الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال اللقاء إلى العديد من النقاط المهمة التي قام بها اتحاد كرة القدم في الفترة الماضية، مثل الإجراءات الوقائية والاحترازية والمبادرات والأفكار التي ساعدت على استمرارية النشاط بطرق آمنة تحفظ سلامة الجميع .

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