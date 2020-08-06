5 صالات تفتح أبوابها لـ «تجديف الشارقة الافتراضي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي في بيان صحافي، أمس، عن قيام خمس صالات رياضية في الدولة بفتح أبوابها لفعالية «تجديف الشارقة الافتراضي»، التي تنطلق 9 الجاري، وينظمها المجلس بالتعاون مع نادي الشارقة البحري، وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

وقال مدير إدارة الفعاليات في المجلس، ياسر الدوخي: «تم التنسيق والتعاون مع عدد من الصالات الرياضية لإدراج النشاط، ضمن أنشطة صالاتهم اليومية، والاستفادة من الأجهزة المتوافرة فيها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news