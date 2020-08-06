اتحاد الكرة يؤجل مباراة الوصل وخورفكان لحين صدور «البروتوكول» الصحي

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة الوصل لكرة القدم، تلقت خطاباً من اتحاد كرة القدم، يطلب خلاله الأخير تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع «الإمبراطور» مع خورفكان اليوم على استاد الوصل في زعبيل، وذلك لحين إصدار اتحاد الكرة البروتوكول الصحي الخاص بإقامة المباريات الودية، إذ إن الأمر نفسه ينطبق على جميع المباريات الودية الخاصة بأندية دوري الخليج العربي.

وقال مصدر في نادي الوصل لـ«الإمارات اليوم» إن شركة الكرة في النادي، قررت تأجيل المباراة الودية التي كانت ستجمع الفريق مع خورفكان، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد في سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الوصل كان قد أكمل ترتيباته لإقامة المباراة، مع الأخذ بالاعتبارات والاحترازات كافة الخاصة بمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «قررت الشركة الالتزام بقرار اتحاد الكرة وتأجيل المباراة الودية أمام خورفكان، بينما تقرر مواصلة الفريق الأول تدريباته، مع توجيه فتح الباب لحضور 50 مشجعاً إلى التدريب الذي سيبدأ في السادسة مساء اليوم مع تطبيق معايير السلامة وإجراءات التباعد المعتمدة، بشرط أن يتم إرسال الطلبات إلى النادي بشأن رغبة المشجعين حضور المران، والبيانات الشخصية بكل مشجع، مرفقة بنتيجة فحص (كوفيد- 19) سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص».

وأشار إلى أن رغبة الوصل في إقامة المباراة الودية بحضور 50 مشجعاً، والأمر نفسه بالنسبة إلى التدريبات، ستعود بالمصلحة العامة على أندية دوري الخليج العربي واتحاد الكرة ورابطة المحترفين، موضحاً: «حضور عدد من المشجعين لتدريب الوصل، يعد بروفة عملية لإمكانية حضور الجمهور مباريات مسابقات موسم 2020-2021، إذ إن الوصل استعد جيداً للاحتمالات كافة، ومن أهمها تجهيز استاد زعبيل لحضور الجمهور للمباريات، وكانت لدينا رغبة في البدء مبكراً في تطبيق هذه التجربة خلال المباراة الودية أمام خورفكان، بينما لن يختلف الأمر من ناحية جاهزية النادي لاستقبال عشاق (الأصفر) خلال تدريب الفريق اليوم».

وتابع: «تم التواصل مع رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم، بشأن حضور ممثلين من الجانبين للمباراة الودية، بهدف أن يكتسب الجميع الخبرة اللازمة، والاستعداد مبكراً لمباريات دوري الخليج العربي، والمسابقات الأخرى، بشأن تنظيم المباريات بحضور الجمهور، وفقاً للاحترازات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا».

وأكد المصدر أن الوصل يطبق الاحترازات كافة التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بشأن التباعد الاجتماعي، وتجهيز مرافق استاد زعبيل والمناطق المحيطة بالملعب، بما يجعل النادي قادراً على استقبال الجمهور لحضور التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة، مشدداً على أن تدريبات «الإمبراطور» تشهد التزاماً كبيراً من اللاعبين والجهاز الفني، وجميع أعضاء الفريق الأول، بما يضمن سلامة وصحة الجميع في المقام الأول.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن الوصل سيواصل تدريباته بشكل يومي، لحين صدور البروتوكول الخاص بإقامة المباريات الودية، من جانب اتحاد الكرة، على أن يتم تحديد موعد جديد لمباراة «الإمبراطور» أمام خورفكان عقب صدور البروتوكول، إلى جانب عدد آخر من المباريات الودية، وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، مبيناً أن المكتب الإعلامي للوصل، سيواصل بث أجزاء من تدريبات «الفهود» عبر تقنية البث المباشر لموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، لمنح الفرصة للجمهور الوصلاوي لمتابعة آخر استعدادات الفريق للموسم الجديد.

يذكر أن رابطة المحترفين أعلنت مواعيد مباريات مسابقات دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الجديد، الذي سيبدأ ببطولة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، وتقام الأدوار التمهيدية في جولتين، الأولى في 3 و4 سبتمبر، والثانية يومي 1 و2 أكتوبر، أما دوري الخليج العربي، سينطلق في 9 سبتمبر، بإقامة الجولة الأولى على مدار أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه.

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