«إمبراطور» بطل كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تُوّج الجواد «إمبراطور»، بإشراف شارل غوردين، وبقيادة الفارس أورتيز مندزابل، بطلاً للجولة 23 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز البالغة جائزتها 15 ألف يورو، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار داكس الفرنسي، تحت مظلة النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقال بيان صحافي: «جاء السباق الذي شاركت فيه 12 خيلاً قوياً، حيث خطف البطل (إمبراطور) ابن (منجز) اللقب بفارق عنق عن وصيفه (نافح)، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري، فيما جاء ثالثاً (سرحان)، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فالنتين سيجوي».

وسجل البطل زمناً قدره 2:37:20 دقيقة في السباق البالغ طوله 2300 متر.

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