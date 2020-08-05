«الأمين» بطل مضمار «وارجيم» في كأس الوثبة للخيول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج الجواد «الأمين»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بطلاً للجولة 22 من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، أول من أمس، بمضمار وارجيم في بلجيكا، ضمن النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتفوق البطل على 11 خيلاً تنافست على الجائزة البالغة 10 آلاف درهم، وقاده للفوز الفارس ستيفان برو، بإشراف المدرب جيمس اوين، وحل ثانياً رفيقه في الإسطبل «إماراتي» بقيادة هيلين ستيف.

على صعيد آخر، تطمح المهرة «المحبوبة»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى لقب سباق الجولة 24 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، الذي يحتضنه مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، اليوم.

وخاضت «المحبوبة»، البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني» والفرس «أمان»، سبعة سباقات، حلت خلالها خمس مرات في الميزان، وتسعى لتسجيل فوزها الأول في مسيرتها، وتنافسها على اللقب المهرة «نينوي» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة انتوني كراستوس، و«بيتيت برنسيس» لدلاكيف كاهوب، وبإشراف اوتريجودت، وبقيادة مايكل فورست.

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